Bizarre ‘plakbidon’ in Vuelta Asturias van Daniel Navarro

Een zeer vreemd tafereel in de laatste etappe van de Vuelta Asturias. Daniel Navarro, renner van Burgos-BH, is te zien terwijl hij aan de volgwagen hangt. De Spanjaard hangt niet zomaar aan de volgwagen, hij rijdt zodoende vliegensvlug een lastige heuvel op.

Wat er echt aan de hand was met Navarro, weten we niet. Het lijkt erop dat er een kleine herstelling aan de gang is van zijn fiets, maar het is moeilijk op te maken uit de beelden. De 38-jarige renner scheurde alleszins langs zijn concurrenten een stevige heuvel over, het verschil in snelheid is bijzonder indrukwekkend.

Navarro reed bovendien ook niet in een verloren positie, hij werd 21ste in de daguitslag van de laatste etappe in de Vuelta Asturias. Mede dankzij die prestatie reed de renner uit Salamanca naar een twaalfde plaats in het algemeen klassement.

Het valt dus af te wachten of de UCI iets gaat ondernemen bij het zien van de beelden. De eindwinst in de Vuelta Asturias ging naar Colombiaan Iván Ramiro Sosa. De renner van Movistar, die de tweede rit won bleef Lorenzo Fortunato en Nicolas Edet voor in het algemeen klassement.

@vueltasturias @UCI_cycling que os parece que el corredor Dani Navarro del @BurgosBH suba hoy remolcado la cota a 2 de meta para acabar en la 21ª posicion? Imagino que se le podrá sancionar o descalificar por esto pic.twitter.com/caw15Sm4Dk — Zuhaitz Elejalde (@zuhaitze) May 1, 2022