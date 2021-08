Bissegger verrast door zijn tijdrit in Benelux Tour: “Mijn powermeter deed het niet”

Stefan Bissegger was achteraf verrast met zijn tijd en zijn gewonnen tijdrit in de Benelux Tour in Lelystad. De Zwitser vertelde na afloop dat hij geen powermeter tot zijn beschikking had. “Ik had het niet verwacht, want ik reed de tijdrit op mijn gevoel”, aldus Bissegger in het flashinterview.

“Het was een heel mooie tijdrit, perfect voor mij. Het parcours paste goed bij mij. Ik kon alles geven en gelukkig was het genoeg”, lachte hij na afloop. “Maar ik had vandaag problemen met mijn powermeter. Ik kon die niet verbinden met mijn fietscomputer. Ik reed de tijdrit daarom op gevoel. Mijn coach bleef mij pushen onderweg, maar ik was wel verrast door de tijd en de grote verschillen. Bovenal ben ik blij dat het gelukt is.”

Die grote verschillen veroorzaakte hij zelf. Nummer twee Edoardo Affini zette Bissegger op 15 seconden achterstand en nummer drie Stefan Küng op ruim 19 seconden. Daarna waren de verschillen groter dan twintig seconden. “Het eerste deel van de tijdrit was heel zwaar. Je moest vol gas geven omdat er overal tegenwind was vanaf zee. Je trapt dan heel hard, maar je gaat niet eens 50 km/h… Na de tussenpunt ging het wel heel hard door rugwind. Om dan met meer dan 60 km/h rond te rijden is heel erg leuk, ondanks de pijn”, lacht hij.

Aanrijding

Toch was het geen vanzelfsprekendheid dat de coureur van EF Education-Nippo vandaag een topprestatie zou leveren. “Afgelopen vrijdag ben ik aangereden vanaf de zijkant. Mijn fiets was kapot en ik had vooral pijn aan mijn pols”, vertelt Bissegger. Diverse onderzoeken en scans volgden, maar de Zwitser kreeg groen licht om te starten. “Ik was bang dat het vandaag nog pijn zou doen, maar ik ben blij dat ik de pijn verbeten heb de laatste dagen.”