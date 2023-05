Binnenkort verkrijgbaar: Test jouw wielerkennis met het Wielersport Puzzelboek

Ad

Hoe goed is jouw kennis van meesterknechten, Flandriens, linkmiegels en al het andere wat de wielersport zo bijzonder maakt? Weet jij welk iconisch wielershirt bij welk klassement hoort? Welke renner waar wereldkampioen werd? Dan is het Wielersport Puzzelboek iets voor jou!

De puzzels in Het Wielersport Puzzelboek testen door middel van quizzen, filippines en beeldpuzzels jouw wielerkennis. Daarnaast bevat het boek ook zeven unieke Ronde van Nederland-puzzels, waarin jouw kennis van wielerfeitjes en topografie getest worden. Scheer je benen, vul je bidon en prepareer jezelf tot de max voor je aan dit flitsende puzzelboek begint: alleen dan kan je met je handen in de lucht over de finish.

Het Wielersport Puzzelboek is een co-productie van Denksport en WielerFlits. Het is vanaf aanstaande dinsdag verkrijgbaar in de winkel, maar nu al online te bestellen op denksport.com. Nieuwe abonnees van RIDE Magazine ontvangen het Wielersport Puzzelboek cadeau.