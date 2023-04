Biniam Girmay werkt toe naar rentree in Brussels Cycling Classic

Biniam Girmay zal, als alles volgens plan verloopt, op zondag 4 juni zijn rentree maken in het peloton. De 23-jarige Eritreeër van Intermarché-Circus-Wanty, die hard ten val kwam in de Ronde van Vlaanderen, hervat zijn seizoen volgens Het Nieuwsblad in de Brussels Cycling Classic.

Girmay kwam goed twee weken geleden zwaar ten val in de Ronde van Vlaanderen. De rappe renner liep niet alleen een hersenschudding op, maar had ook last van diepe snijwonden aan de heup en de nodige kneuzingen. Girmay moest een streep zetten door zijn verdere voorjaarsdoelen en een rustperiode inlassen, maar kan nu weer vooruit kijken.

“Na een laatste neurologische test in het ziekenhuis van Ukkel afgelopen vrijdag, kreeg hij van ons groen licht om naar huis terug te keren en verder te revalideren in Eritrea. Maandag reed hij voor het eerst 15 minuten op de rollers om stap voor stap aan zijn comeback in de sport te beginnen”, liet zijn ploeg dinsdag weten in een medische update.

Eind deze week volgt een evaluatie met de trainer van zijn team, zo meldt Het Nieuwsblad. Intermarché-Circus-Wanty mikt op een rentree in de Brussels Cycling Classic (4 juni). Girmay zal daarna in principe de Ronde van Zwitserland (11-18 juni) afwerken, in aanloop naar zijn debuut in de Tour de France.