Girmay waarschijnlijk binnen tien dagen weer op de fiets: “Oog nog meer rust nodig”

Het is een week geleden dat Biniam Girmay de Ronde van Italië verliet, nadat hij na afloop van de door hem gewonnen tiende rit op onfortuinlijke wijze een oogblessure opliep. Gisteren heeft de Eritreer een nieuwe medische screening ondergaan in België, laat Intermarché-Wanty-Gobert weten in een persbericht. “Zijn oog heeft nog meer rust nodig en Biniam zou binnen tien dagen zijn training moeten kunnen hervatten”, schrijft de ploeg.

Zelf zegt Girmay zich weer beter te voelen. “Maar ik ben nog net niet klaar om weer te fietsen”, voegt hij daaraan toe. “Gelukkig zal ik geen naweeën ondervinden en dat maakt me blij. Ik wil de dokters bedanken voor hun goede advies en mijn team voor de steun. Ik hoop dat ik snel weer kan koersen en, na wat rust thuis in Asmara, mijn wedstrijdprogramma weer op kan pakken zoals het voor de start van het seizoen gepland was.”

“Ik heb het team gevolgd in de Giro d’Italia en hoop dat mijn ploeggenoten nog meer successen zullen boeken!”, aldus Girmay, die de Tour de France niet zal betwisten. De renner zal normaal gesproken in de Ronde van Polen (30 juli tot en met 5 augustus) weer een rugnummer opspelden. “Al is de hoop nog niet opgegeven dat Bini eventueel in de Ronde van Wallonië (23-27 juli) kan starten”, liet Visbeek weten aan Het Nieuwsblad. Girmay zal in aanloop naar het WK in Wollongong ook nog de Tour du Limousin (16-19 augustus), Bretagne Classic-Ouest-France (28 augustus) en – in Canada – de GP Québec (9 september) en GP Montréal (11 september) betwisten.