Biniam Girmay stapt met hoofdpijn uit Ronde van Valencia

Biniam Girmay, die woensdag nog de openingsrit van de Ronde van Valencia won, heeft de Spaanse rittenkoers op dag vier verlaten. De Eritreeër had tijdens de door Tao Geoghegan Hart gewonnen koninginnenrit last van hoofdpijn. Dat laat zijn ploeg Intermarché-Circus-Wanty weten via sociale media.

“Bini had last van hoofdpijn tijdens de vierde etappe. Daarop is de beslissing genomen om de koers te beëindigen”, aldus het Belgische WorldTour-team. “Na een succesvol begin van het seizoen zal hij nu naar Eritrea gaan om zich voor te bereiden op de Italiaanse koersen.”

Girmay stond dit jaar al drie keer op het podium. Voordat hij zegevierde in de Ronde van Valencia, werd hij al derde in de Trofeo Ses Salines-Alcudía en tweede in de Trofeo Palma-Palma. In maart zal hij naar Italie afreizen voor onder meer Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.

De Ronde van Valencia eindigt zondag met een negentig kilometer lange etappe van Paterna naar Valencia. Halverwege de rit ligt de klim naar La Frontera (5,2 km aan 9%), maar de finale is vlak. Giulio Ciccone staat eerste in het algemeen klassement.

