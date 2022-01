Biniam Girmay na eerste seizoenszege: “Ik verras mezelf”

Biniam Girmay heeft zijn eerste zege van 2022 al binnen. De beloftevolle Eritreeër wist in de Trofeo Port d’Alcúdia-Port d’Alcúdia, de tweede wedstrijd van de Challenge Mallorca, in de sprint af te rekenen met kleppers als Giacomo Nizzolo en Pascal Ackermann. “Ik verras mezelf in de sprint”, klonk het na afloop in gesprek met VeloPro.fr.

De 21-jarige Eritreeër van Intermarché-Wanty-Gobert was na een koers van ruim 170 kilometer de snelste renner van een omvangrijke groep. De tegenstand was niet min: Ryan Gibbons werd tweede, voor Giacomo Nizzolo. Met Michael Matthews en Pascal Ackermann finishten er nog twee topsprinters bij de eerste tien. “Ik ben heel erg blij met deze zege. Om te winnen tegen deze sprinters, dat stemt me zeer tevreden. Ik moet de ploeg ook bedanken.”

Girmay wist in de finale de laatste klim van de dag, de Coll de Sa Batalla (8,8 km aan 4,6%), te overleven en kon zich vervolgens gaan opmaken voor de sprint. “Het was een lange en zware beklimming, zelfs voor mij. Het was echt afzien op de klim, maar ik wist te overleven. In de finale voelde ik me nog goed en ik werd goed afgezet door mijn ploeggenoten. Ik deed vervolgens mijn best in de sprint en wist zo te winnen.”

Voor Girmay en zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert had het seizoen niet beter kunnen beginnen. “En ik hoop zo verder te doen”, besluit de vicewereldkampioen bij de beloften.