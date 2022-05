Biniam Girmay kwam twee keer bijna ten val in Girosprint: “Raakte het hek”

Biniam Girmay is voor de derde keer deze Giro in de top-vijf van een rituitslag terug te vinden. Na een tweede plek op dag één en een vierde plek in rit drie, eindigde hij vandaag als vijfde. “Ik miste in de laatste kilometer het wiel van Loïc (Vliegen, red.)”, kijkt de Eritreeër na afloop terug op de finale.

“Daarom zat ik niet in goede positie. Ik had goede benen om nog iets te doen. Maar we zijn tenminste uit de problemen gebleven, dus dat is goed”, aldus Girmay, die tot twee keer toe ternauwernood een valpartij wist te voorkomen. “Ik raakte het hek. Twee keer, in de laatste honderd meter. Het is niet gemakkelijk. Ik nam één keer een risico, de tweede keer wilde ik per se niet vallen.”

“Ik denk dat wij het sterkste team hadden om de wedstrijd vandaag te winnen”, kijkt hij naar zijn ploeg, Intermarché-Wanty-Gobert, dat mee op kop reed om de geloste sprinters op achterstand te houden. “Maar het is niet gemakkelijk om samen door de bochten te gaan. Iedereen deed goed werk.”