Biniam Girmay blij met podium in GP Québec: “Deelnemersveld was zeer sterk”

Biniam Girmay eindigde als derde in de GP Québec. De renner uit Eritrea zag Benoît Cosnefroy solo naar de overwinning rijden en werd geklopt door Michael Matthews in de sprint voor de tweede plaats. Girmay bleef wel Wout van Aert voor, waardoor hij mee op het podium mocht in Canada. “Dit is heel speciaal.”

In het flashinterview na de finish toonde Girmay zijn blijdschap. “Dit betekent heel veel voor mij. Dit is de eerste keer voor de ploeg in Québec (en Noord-Amerika in het algemeen, red.), het is dus heel speciaal. Het voelt zelfs een beetje onwerkelijk aan om dan meteen podium te kunnen rijden.”

“Na de Giro d’Italia is dit echt een nieuwe en mooie opsteker. Ons doel was op voorhand ook het podium, we zijn dus heel gelukkig. Met zo een sterk deelnemersveld, alle klassieke types van wereldklasse waren hier, is dit zeer goed”, ging de winnaar van Gent-Wevelgem verder. Girmay werd de hele dag bijgestaan door zijn ploegmaten van Intermarché-Wanty-Gobert, die hem uiteindelijk afzette in de laatste kilometer. “Ik moest me enkel focussen op de laatste 500 meter. Ik wil ze dan ook bedanken!”

Girmay komt zondag nog in actie in de GP Montreal. Daarna trekt de 22-jarige renner terug naar Europa om de GP de Wallonie te rijden. Na deze Belgische eendagswedstrijd van het 1.Pro-niveau trekt Girmay naar het WK wielrennen in Australië.