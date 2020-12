Biniam Ghirmay uitgeroepen tot beste Afrikaanse renner van 2020

De titel Afrikaanse wielrenner van het Jaar is dit jaar gegaan naar Biniam Ghirmay. De 20-jarige coureur uit Eritrea, die dit jaar zijn profdebuut maakte voor Nippo-Delko One Provence, ontving maandag de bijbehorende trofee.

Ghirmay werd tot winnaar verkozen door een jury die aangevoerd werd door de Franse oud-wielrenner Bernard Hinault. “Hij won dit jaar twee etappes in La Tropicale Amissa Bongo, maar blonk ook uit in zware Europese koersen”, vertelt Hinault. “Hij maakt erg snel stappen dankzij zijn kwaliteiten als puncheur. We zullen de komende jaren nog van hem gaan horen. Dat is een zekerheidje.”

Naast zijn ritzeges in Gabon afgelopen januari, wist Ghirmay ook nog naar ereplaatsen te rijden in de Trofeo Laigueglia (tweede), de Tour du Rwanda (vier keer in de top-3), de Tour du Doubs (tweede) en de Giro della Toscana (vierde).

De trofee voor de beste Afrikaanse wielrenner van het Jaar wordt sinds 2012 uitgereikt. Op de erelijst is Ghirmay de opvolger van Daryl Impey.

Winnaars ‘Afrikaans wielrenner van het Jaar’

2020: Biniam Ghirmay

2019: Daryl Impey

2018: Joseph Areruya

2017: Louis Meintjes

2016: Tesfom Okubamariam

2015: Daniel Teklehaimanot

2014: Mekseb Debesay

2013: Louis Meintjes

2012: Natnael Berhane