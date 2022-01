Biniam Girmay sprint naar de zege in Trofeo Port d’Alcúdia

De Trofeo Port d’Alcúdia-Port d’Alcúdia, de tweede wedstrijd van de Challenge Mallorca, is gewonnen door Biniam Girmay. De 21-jarige Eritreeër van Intermarché-Wanty-Gobert was na een koers van ruim 170 kilometer de snelste renner van een omvangrijke groep. De tegenstand was niet min: Ryan Gibbons werd tweede, voor Giacomo Nizzolo.

Nadat Brandon McNulty woensdag een indrukwekkend nummertje wist op te voeren in de Trofeo Calvià, stond vandaag de tweede wedstrijd van de Challenge Mallorca op het programma. De Trofeo Port d’Alcúdia-Port d’Alcúdia werd verreden aan de oostzijde van Mallorca en de renners kregen vandaag de ietwat vlakkere wegen van het populaire vakantie-eiland voorgeschoteld. Al zat het venijn hem dit keer in de staart. In het eerste deel van de 173,2 kilometer lange koers lagen enkele, niet al te zware hellingen. In de finale lag dat anders met de vrij lange Coll de Sa Batalla als potentiële scherprechter.

Vier renners kiezen het ruime sop

Woensdag kozen drie renners het hazenpad, vandaag waren het er vier. Mikel Bizkarra (Euskatel-Euskadi), Tuur Dens (Sport Vlaanderen-Baloise), Yentl Vandevelde (Minerva Cycling) en Raul Colombo (Work Service Vitalcare Vega) vormden de vroege vlucht en wisten een maximale voorsprong te vergaren van ruim vijf minuten. In het peloton besloot Team BikeExchange, de ploeg van Michael Matthews, het vuile werk op te knappen. De Australische formatie kreeg al snel assistentie van Israel-Premier Tech, dat met Giacomo Nizzolo en Rudy Barbier twee rappe mannen in de gelederen had.

Met het naderen van de finish ging de voorsprong van de vier vluchters langzaam naar beneden. Dit was ook het moment voor de betere klimmers en rasaanvallers om op te schuiven, maar de Coll de Sa Batalla (8,8 km aan 4,6%) bleek niet lastig genoeg om het peloton flink uit te dunnen. De mindere goden moesten weliswaar overboord, maar toch begonnen we met een vrij omvangrijke groep aan de laatste twintig, wat vlakkere kilometers. Met nog goed vijftien kilometer op de koersteller werden de laatste vluchters ingerekend en konden we ons gaan opmaken voor een sprint.

Sprint tussen de rappe mannen

In de laatste tien kilometer namen BORA-hansgrohe, Movistar en UAE Emirates het leeuwendeel van het werk voor hun rekening. Deze ploegen hadden wel oren naar een sprint van een omvangrijke groep en een spurt kregen we ook na zo’n vier uur koers. De meeste ogen waren gericht op Nizzolo en Pascal Ackermann, op papier de snelste renners in de eerste groep, maar zij bleken niet opgewassen tegen Biniam Girmay. De jonge en zeer beloftevolle Eritreeër, die vorig jaar al indruk wist te maken met enkele goede prestaties bij de profs, kwam na een flitsende sprint als eerste over de finish.

Girmay is er zo al vroeg bij met winnen in 2022. De rappe man uit Eritrea, die ook uitblinkt in het heuvelwerk, won vorig jaar al de Classic Grand Besançon Doubs in het tenue van Intermarché-Wanty-Gobert. Verder was hij in 2021 goed voor zilver op het WK voor beloften in Leuven. Girmay won de sprint van het eerste elitegroepje, maar kwam te laat om de eerder ontsnapte Filippo Baroncini nog van de wereldtitel te houden.