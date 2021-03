Bingoal-Wallonie Bruxelles gaat verder onder een nieuwe naam

Bingoal-Wallonie Bruxelles zal vanaf nu door het leven gaan als Bingoal Pauwels Sauces WB. De nieuwe sponsor Pauwels Sauzen heeft namelijk besloten om meer in het project te investeren.

Pauwels Sauzen kwam dit jaar de ploeg versterken en heeft na enkele maanden besloten om nog wat meer te investeren in de ploeg. “Pauwels Sauzen is zeer verheugd tweede sponsor te mogen worden van deze fantastische Belgische ploeg. We zien dat de ploeg steeds breder wordt en de sponsoren beter en beter in de kijker komen”, zo klinkt het in een persbericht.

“Dat de ploeg een thuis geeft aan jong talent en ervaren renners die zich nog graag in de kijker rijden, is voor Pauwels een belangrijke reden om juist deze ploeg te sponsoren.” Christophe Brandt, manager van Bingoal Pauwels Sauces WB, is maar wat blij met het nieuws. “We zijn zeer vereerd met de beslissing van Pauwels Sauzen om de reeds aanwezige steun nog verder te versterken”

“Onze start van het seizoen was uitstekend, met in het bijzonder de overwinning van Timothy Dupont in de Ster van Bessèges en de winst van Ludovic Robeet in Nokere Koerse. Daarnaast hebben we ook veel top-10 resultaten, met alomtegenwoordige renners. Deze zeer goede resultaten werkten motiverend voor Pauwels Sauzen om meer in ons team te investeren”, aldus Brandt.