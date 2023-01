Bingoal daagt Bas Tietema voor de rechter en eist schadevergoeding

Het Belgische gokbedrijf Bingoal heeft Bas Tietema met zijn bedrijf Tour de Tietema BV voor de rechter gedaagd. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De twee partijen waren in het verleden partners, maar Tietema heeft inmiddels een nieuw wielerteam opgericht: Tour de Tietema-Unibet. Bingoal vindt dat de samenwerking onrechtmatig is beëindigd.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

Sterker nog, volgens Bingoal bestaat er nog steeds een samenwerkingsovereenkomst met Tietema (die vorig jaar voor Bingoal Pauwels Sauces WB uitkwam) en diens bedrijf. Als de overeenkomst dit jaar niet wordt voortgezet, eist Bingoal een ‘flinke’ schadevergoeding. De aanbieder van verschillende gokspellen spreekt van contractbreuk. De nieuwe sponsor waar Tietema mee samenwerkt, Unibet, is bovendien een concurrent van Bingoal.

Bingoal zal bij de rechter eisen dat Tietema de samenwerking alsnog voorzet en Unibet als hoofdsponsor vaarwel zegt. “We hebben geprobeerd er onderling uit te komen, maar dat is niet gelukt. Dan rest ons alleen deze weg nog”, aldus Etiënne van Namen, de advocaat die Bingoal in de hand heeft genomen.

Wim Geraats, de teammanager van Tour de Tietema-Unibet, laat aan het Algemeen Dagblad weten dat de overeenkomst met Bingoal volgens Tietema ‘op een nette manier is verbroken’. “We hebben een verschil van mening met onze vorige sponsor”, zegt hij verder. “Wij denken dat we netjes hebben gehandeld en hebben ons goed voorbereid op het kort geding. We gaan er vol goede moed naar toe. Maar we willen ons vooral focussen op het trainingskamp in Spanje, waar onze renners nu zijn. We betreuren wel dat dit in de openbaarheid moet worden beslecht.”