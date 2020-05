BinckBank Tour ingekort, start in Dokkum geschrapt dinsdag 5 mei 2020 om 19:53

De BinckBank Tour 2020 heeft een nieuwe plaats op de kalender! De rittenkoers door Nederland en België vindt plaats van 29 september tot en met 3 oktober en is ingekort van zeven naar vijf ritten.



De BinckBank Tour moet tevens op zoek naar een nieuwe startplaats. Het geplande Grand Départ in het Friese Dokkum wordt doorgeschoven naar volgend jaar. De Friese gemeente Noardeast-Fryslân zou de start van de rittenkoers koppelen aan de Admiraliteitsdagen. Door de coronacrisis waren deze eerder al met een jaar opgeschoven. Door het inkorten van de ronde naar vijf dagen, wordt het voor de BinckBank Tour ook makkelijker om sneller richting Zuid-Nederland en België af te zakken met de karavaan.

“In de nieuwe najaarskalender is er voor elke koers aanmerkelijk meer concurrentie dan in een normaal jaar”, zegt koersdirecteur Rob Discart. “De BinckBank Tour valt dan wel samen met de Waalse Pijl, wij mikken met de aard van onze koers toch meer op de renners van de vlakkere klassiekers, de flandriens. Die kunnen nu bij ons al aan de slag, kort voor de eendagskoersen later in oktober.”

“Dat we de start in Dokkum een jaartje moeten opschuiven is jammer; zowel wij als de gemeente Noardeast-Fryslân en de Provincie Fryslân keken er erg naar uit. Maar we waren het er snel over eens dat het voor iedereen – en vooral voor de wielerfans in het noorden van Nederland – veel beter is om het in één keer goed te doen, in 2021.”

De organisatie van de BinckBank Tour is momenteel in gesprek met de diverse start- en aankomstplaatsen om het parcours rond te krijgen.

Of de wedstrijden daadwerkelijk kan doorgaan is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus.