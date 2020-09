BinckBank Tour: CCC gokt op Belgen en Mareczko, BORA met Ackermann maandag 28 september 2020 om 10:59

Morgen gaat in Blankenberge de BinckBank Tour van start, die als gevolg van het coronavirus is ingekort tot vijf dagen. CCC mikt op dagsuccessen met haar Belgische renners en sprinter Jakub Mareczko.

CCC-ploegleider Steve Bauer stelt vast dat de BinckBank Tour een mooie voorbereidingskoers is voor de kasseiklassiekers. “Onze Belgen Van Hoecke, Van Hooydonck en Van Keirsbulck kennen dit terrein goed, dus ik verwacht dat ze mikken op etappewinst. Jakub Mareczko heeft vertrouwen opgebouwd na zijn zeges in de Ronde van Hongarije en daarom concentreren we ons op hem in de sprintetappes, terwijl Patrick Bevin klaar is om te presteren in de tijdrit.”

Na zijn drie etappezeges in de Ronde van Hongarije gaat Marezcko nu gemotiveerd van start in de BinckBank Tour. “Het is even geleden dat ik voor het laatst heb gekoerst, maar ik ben sinds Hongarije hard blijven trainen en heb dus vertrouwen in mijn vorm. Ik ben nog steeds op jacht naar die ongrijpbare WorldTour-zege en er zijn enkele gelegenheden om voor een overwinning te gaan in deze wedstrijd, dus ik kijk ernaar uit.”

CCC Team voor BinckBank Tour 2020

Patrick Bevin

Jakub Mareczko

Gijs Van Hoecke

Nathan Van Hooydonck

Guillaume Van Keirsbulck

Francisco Ventoso

Astana voor BinckBank Tour 2020

Zhandos Bizhigitov

Hernando Bohórquez

Laurens De Vreese

Daniil Fominykh

Yevgeniy Gidich

Dmitriy Gruzdev

Davide Martinelli

BORA-hansgrohe voor BinckBank Tour 2020

Pascal Ackermann

Marcus Burghardt

Jempy Drucker

Martin Laas

Andreas Schillinger

Michael Schwarzmann

Rudiger Selig

Lotto Soudal voor BinckBank Tour 2020

Brian van Goethem

John Degenkolb

Jelle Wallays

Philippe Gilbert

Nikolas Maes

Gerben Thijssen

Florian Vermeersch

