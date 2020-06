BinckBank Tour bezoekt Vlissingen en Philippine dinsdag 9 juni 2020 om 16:51

De ingekorte BinckBank Tour (29 september-3 oktober) zal dit jaar een bezoekje brengen aan Vlissingen en Philippine, zo meldt Omroep Zeeland. De organisatie wil in Vlissingen een korte tijdrit organiseren, terwijl Philippine een dag later de startplaats is van de etappe naar het Belgische Aalter.

Philippine is de start- en aankomstplaats van de Omloop van de Braakman, terwijl Vlissingen de afgelopen jaren een doorkomstplaats was voor de Tacx Pro Classic. Op woensdag 30 september staat er normaal gesproken een korte tijdrit op het programma in Vlissingen.

Een dag later vertrekken de renners vanuit Philippine voor een etappe richting België. Aankomende donderdag worden op een persconferentie in Vlissingen de definitieve plannen bekendgemaakt en de contracten ondertekend. Vorig jaar kwam de BinckBank Tour ook al in Zeeland aan, om precies te zijn in Hulst.

Als de BinckBank Tour over enkele maanden doorgaat, dan is de wielerwedstrijd het eerste grote evenement dat in Zeeland zal worden gehouden tijdens de coronacrisis.