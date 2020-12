Bilbao blijft helper van Landa: “Maar ook met meer intentie voor eigen kansen”

Pello Bilbao gaat ook in 2021 knechten voor kopman Mikel Landa. Dat vertelt de Baskische klimmer van Bahrain McLaren in een interview met Marca. Toch ziet Bilbao ook kansen voor zichzelf, vooral na zijn vijfde plaats in het eindklassement van de voorbije Giro d’Italia. “Het was geweldig om op die positie te eindigen”, zegt hij.

“Dat ik zo hoog ben geëindigd, is iets dat niet verwacht werd”, vertelt Bilbao, die dit jaar de meeste koersdagen (71) van het hele peloton in zijn benen had. “Je moet het daarom ook beoordelen in perspectief. Dat ik vijfde word na het hele seizoen, vind ik heel waardevol.”

Volgend jaar zet Bahrain Victorious, zoals de ploeg gaat heten vanwege het vertrek van co-sponsor McLaren, weer alle ballen op Mikel Landa. Hij werd vierde in de afgelopen Tour de France. “Het idee is dat ik met Landa mee ga naar het hoofddoel van de ploeg, en dat ik dan ook mijn eigen kansen ga krijgen. Eigenlijk net zoals dit jaar, maar dan met meer intentie om voor een goed resultaat te gaan”, zegt de 30-jarige Bilbao.

Op welke grote ronde de ploeg zich focust met Landa, is nog niet bekend. “We weten de planning nog niet. Ik ga nu eerst, na vier weken rust, mijn trainingen weer opbouwen.”