BikeExchange trekt Zwitsers talent Alexandre Balmer (21) aan

Team BikeExchange versterkt zich met Alexandre Balmer. De 21-jarige allrounder tekent als neoprof een overeenkomst voor twee jaar bij het Australische WorldTour-team.

Deze 21-jarige heeft zijn talenten al in verschillende disciplines laten zien, meldt het team op haar website. Hij won in 2018 als junior goud op zowel EK als WK Cross-Country MTB. In hetzelfde jaar behaalde hij ook al zilver op het EK op de weg en werd hij vierde op het WK. Als belofte werd hij vorig jaar Zwitser kampioen tijdrijden.

Hij werkte in het verleden bij de Zwitserse federatie samen met voormalig GreenEdge-renner Michael Albasini. “Alexandre wordt de jongste renner in onze mannenkern”, zegt algemeen directeur Brent Copeland. “Maar we geloven dat we een zeer getalenteerd renner hebben aangetrokken. Zonder druk kan hij bij ons proeven van het WorldTour-niveau.”

Balmer: “Team BikeExchange zorgde jaren geleden al voor de integratie van mountainbiker Nino Schurter in het wegwielrennen. Ook ik heb een MtB-achtergrond en ben trots dezelfde weg te kunnen afleggen. Eerste doel is om mijn ontwikkeling op de weg voort te zetten en snel het beste niveau te bereiken. Voorts zal de ploeg mij ondersteunen in mijn project richting de Olympische Spelen in het mountainbiken.”