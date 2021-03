BikeExchange rekent in Parijs-Nice op Matthews en Lucas Hamilton

Team BikeExchange heeft zijn zevenkoppige selectie bekendgemaakt voor Parijs-Nice. Michael Matthews zal in de ‘Koers naar de Zon’ zijn seizoensdebuut maken. Lucas Hamilton mag zich dan weer bewijzen als klassementsrenner.

Matthews begon ook vorig jaar zijn seizoen in Parijs-Nice en was in het verleden al succesvol in de Franse rittenkoers. De rappe Australiër won in de editie van 2015 zijn eerste etappe en veroverde dat jaar ook nog de groene puntentrui. Een jaar later was hij zelfs twee keer succesvol in een etappe en mocht hij opnieuw de puntentrui mee naar huis nemen.

Vorig jaar moest Matthews het doen met een tweede plaats in de etappe naar Apt. “Ik koester mooie herinneringen aan Parijs-Nice. Ik won er in totaal drie etappes en we hopen dit jaar nog meer ritten te winnen. Ik heb in de winter ontzettend hard gewerkt en we beginnen met een solide ploeg aan deze ronde. Ik kan niet wachten om weer terug te keren in het peloton.”

Voor het klassement is het uitkijken naar Lucas Hamilton. De 25-jarige Australiër krijgt de ruimte om zijn doelen na te jagen. Ook Alex Edmondson, Amund Grøndahl Jansen, Luke Durbridge, Alexander Konychev en Luka Mezgec maken binnenkort hun opwachting in Parijs-Nice. De Sloveen Mezgec kan eventueel ook nog worden uitgespeeld als sprinter.

Selectie Team BikeExchange voor Parijs-Nice (7-14 maart)

Luke Durbridge

Alex Edmondson

Lucas Hamilton

Amund Grøndahl Jansen

Alexander Konychev

Michael Matthews

Luka Mezgec