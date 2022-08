BikeExchange-Jayco versterkt zich met Europees beloftenkampioen

Felix Engelhardt wordt volgend jaar prof bij BikeExchange-Jayco. De 21-jarige Duitser – in juli eerste op het Europees kampioenschap voor beloften – heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Australische ploeg. Dat meldt BikeExchange-Jayco op sociale media.

Engelhardt komt over van het Oostenrijkse Tirol KTM. Voor die ploeg rijdt hij sinds 2019 en behaalde hij vooral het afgelopen seizoen de nodige ereplaatsen. Zo werd Engelhardt tweede in de GP Vipava Valley & Crossborder Goriška (1.2), derde in de Trofeo Città di Meldola – G.P. AWC Event (1.2) en zesde in de Giro d’Italia Giovani Under 23 (2.2U). Vervolgens pakte hij dus de gouden plak bij het Europees kampioenschap voor beloften in Portugal.

Voor Engelhardt is de overstap naar BikeExchange-Jayco een droom die uitkomt, vertelt hij op de site van zijn toekomstige ploeg. “Sinds ik begon met wielrennen, heb ik altijd opgekeken naar het team. Vooral vanwege de goede sfeer. En nadat ik sprak met Brent (Copeland, red.) en Matthew (White, red.), was ik overtuigd om me bij het team aan te sluiten. De manier van werken liggen op het hoogst mogelijk niveau en het is één van de topteams, maar er is ook een fantastisch teamgevoel en ik voelde me gelijk welkom.”

“Voor de komende twee jaar is het het doel om mijn fysieke capaciteiten verder uit te breiden, maar ook om te leren van de meer ervaren jongens, zodat ik mijn weg kan vinden in de WorldTour en het team zo goed als mogelijk kan ondersteunen.”