BikeExchange-Jayco mikt met Simon Yates op eindzege in Ronde van Catalonië

Simon Yates is komende week de kopman van BikeExchange-Jayco in de Ronde van Catalonië. De Britse klimmer gaat na zijn tweede plaats in Parijs-Nice vol voor de eindzege in de Catalaanse rittenkoers. In de sprints is het uitkijken naar Michael Matthews en Kaden Groves.

De inmiddels 29-jarige Yates maakte de voorbije week nog indruk in Parijs-Nice. De Brit wist zich in de Franse ronde namelijk op te werpen tot de voornaamste uitdager van Primož Roglič. De Sloveen kroonde zich aan het einde van de week tot eindwinnaar van de Franse ronde, maar had daar wel een zeer sterke Wout van Aert voor nodig. In de slotrit naar Nice, over de Col d’Èze, werd Roglič namelijk tot het uiterste gedwongen door Yates.

De renner van BikeExchange-Jayco wist bergop zelfs weg te rijden van zijn Sloveense tegenstrever en mocht na een knappe solo het zegegebaar maken op de Promenade des Anglais. Het bleek niet genoeg voor eindwinst, maar Yates was wel zeer tevreden over zijn optreden. In de Ronde van Catalonië heeft hij geen last van zijn Sloveense plaaggeest en dus schuiven we Yates in onze voorbeschouwing naar voren als topfavoriet voor de eindzege.

Meerdere speerpunten

De Australische formatie rekent echter niet alleen op Yates. In de wat vlakkere etappes hoopt de ploeg op sprintsucces met Michael Matthews of Kaden Groves. Matthews werd afgelopen zaterdag nog vierde in Milaan-San Remo en won in 2019 al eens twee etappes in Catalonië. Groves is, net als Matthews, nog op zoek naar zijn eerste zege van 2022. De rappe Australiër wist dit seizoen echter al aardig wat ereplaatsen te verzamelen.

Selectie BikeExchange-Jayco voor Ronde van Catalonië (21-27 maart)

Kaden Groves

Michael Hepburn

Damien Howson

Chris Juul Jensen

Michael Matthews

Callum Scotson

Simon Yates