BikeExchange-Jayco manager: “Als Simon Yates’ knie hersteld is, rijdt hij de Tour”

Of Simon Yates de Tour de France rijdt, is afhankelijk van de ontwikkeling van zijn in de Giro d’Italia opgelopen knieblessure. Dat vertelt Brent Copeland, de ploegmanager van BikeExchange-Jayco, in gesprek met VeloNews. Ondertussen is de Australische ploeg ook druk aan het onderhandelen over contracten, zowel met Yates als met Michael Matthews. Laatstgenoemde lijkt te moeten gaan inleveren, indien hij wil blijven.

“We moeten zien hoe zijn knie herstelt en vervolgens een beslissing maken. Er is nog geen definitief besluit genomen”, aldus Copeland, die er ook op wijst dat de strijd om de UCI-punten ook een factor is om rekening mee te houden. BikeExchange staat met een zeventiende plaats slechts net boven de degradatiestreep. “Het is moeilijk om te zien waar het naartoe gaat, omdat aan de ene kant de punten wegen, maar je hebt ook de zichtbaarheid die je krijgt in de Tour.”

“In de Ronde van Polen krijg je veel punten, maar volgende week zullen we een beslissing genomen hebben. Als zijn knie hersteld is, dan zal hij naar de Tour gaan, maar hij moet ervan overtuigd zijn dat het honderd procent is en op het moment heeft hij nog niet veel getraind, sinds hij uit de Giro stapte. Als hij gaat, zal het voor ritwinst zijn en niet voor het algemeen klassement, dus hij kan zichzelf altijd in vorm rijden naar het einde van de Tour toe.”

Contractverlenging?

Net zoals het nog onduidelijk is hoe Yates zijn seizoen vervolgt, is het nog niet zeker of de Brit volgend jaar bij BikeExchange blijft. Al lijken de gesprekken wel in de richting van een verlenging te gaan, vertelt Copeland. “We discussiëren nog steeds over Simons toekomst. Het lijkt erop dat er wederzijdse interesse is om te verlengen. We moeten ons alleen nog buigen over de details en voorwaarden. We proberen het klaar te hebben voor de Tour de France.”

“Als Simon eenmaal binnen is, kunnen we werken aan de richting waarmee we de markt opgaan”, zegt Copeland. “We geloven dat Simon een goede toekomst voor zich heeft en hij is al jaren onderdeel van dit team. We hebben interesse om die goede relatie voort te zetten.”

Michael Matthews

BikeExchange zou ook graag Michael Matthews langer aan zich binden, maar dat zou dan wel op andere voorwaarden zijn. De Australiër wist na zijn terugkeer bij BikeExchange in 2021, na vier jaar bij Sunweb, maar één keer te winnen. In de afgelopen Ronde van Catalonië was Bling de beste in de openingsrit. “Het is moeilijk, want zowel hij als wij hadden graag gewild dat hij meer geleverd had in de afgelopen twee jaar. Het is gewoon niet zo geweest. Hij heeft een dik contract en we discussiëren er nog steeds over. We maken een beslissing na de Tour de France.”

“Hij heeft interesse om te blijven en het is altijd een plezier om met Michael te werken, maar we moeten naar de feiten kijken. Hij heeft ons maar één zege gegeven in de laatste twee seizoenen, dus we moeten realistisch zijn en eerlijk van beide kanten. We hopen zeker dat hij nog wat goede resultaten kan behalen in het tweede deel van het seizoen. Daarna kijken we naar de voorwaarden en kijken we hoe we het gaan doen.”