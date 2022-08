BikeExchange-Jayco kondigt drie stagiairs aan voor rest van het seizoen

BikeExchange-Jayco heeft de komst van drie stagiairs aangekondigd. De Australische ploeg verwelkomt Anders Foldager, Davide De Pretto en Marceli Bogusławski. De drie jonge renners zullen de rest van het seizoen 2022 afwerken in het shirt van BikeExchange-Jayco.

De 24-jarige Pool Bogusławski is de oudste van de drie nieuwe aanwinsten. In het tenue van HRE Mazowsze Serce Polski wist hij dit seizoen al maar liefst zes keer te winnen. De snelle Pool sloeg vaak zijn slag in eendagswedstrijden van het 1.2-niveau of in Oost-Europese rittenkoersen van het 2.1- en 2.2-niveau. Bogusławski deed ook mee aan de Olympia’s Tour, waar hij in de eerste rit achtste werd.

De Pretto en Foldager uit het beloftencircuit

De Pretto komt niet aan de cijfers van Bogusławski, maar liet zich dit seizoen ook al meerdere keren zien. De 20-jarige Italiaan koerste voornamelijk in het beloftencircuit, waar hij de nodige successen boekte. Zo toonde hij zich in de Giro d’Italia U23, waar hij in de tweede etappe zesde werd. Daarnaast wist De Pretto, die voor Zalf Euromobil Désirée Fior reed, ook drie keer te winnen in Italiaanse eendagskoersen.

De derde aanwinst van BikeExchange-Jayco, de 21-jarige Deen Foldager, reed net zoals De Pretto in het beloftencircuit. Hij wist dit seizoen nog niet te winnen voor Biesse-Carrera, maar eindigde wel een aantal keer in de top-5. In de tweede etappe van de Giro voor beloften werd hij net geklopt door Riley Pickrell. In de vierde etappe zat hij er met een vierde plaats weer niet ver van de overwinning. Foldager trok na die Giro zijn vorm door naar het EK voor beloften, waar hij veertiende werd.