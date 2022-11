BikeExchange-Jayco heeft grote plannen met Dunbar: “Bij INEOS miste hij kansen”

Eddie Dunbar maakt deze winter de overstap van INEOS Grenadiers naar BikeExchange-Jayco. Bij dat laatste team hebben ze veel vertrouwen in de Ier. “Bij INEOS miste hij kansen”, zei ploegleider Matt White onlangs in The Cycling Podcast.

“Iemand als Eddie komt bij ons binnen als een kopman”, vervolgde White. “Onze programma’s voor volgend jaar zijn nog niet zeker, maar ik zie iemand als Eddie onze ploeg aanvoeren in de Giro d’Italia van volgend jaar, terwijl hij bij INEOS niet eens tot de selectie behoorde in 2022. Voor ons wordt hij een alternatief voor Simon Yates. Dat is iets waar we een gebrek aan hadden nadat Adam Yates vertrok.”

De 26-jarige Dunbar, die tot eind 2025 heeft getekend bij BikeExchange-Jayco, reed ruim vier jaar voor INEOS Grenadiers. In zijn tijd bij de Britse ploeg betwistte hij slechts één grote ronde, de Giro van 2019. Wel deed hij mee aan tal van kleinere rittenkoersen, waarvan hij het afgelopen seizoen twee wist te winnen. Dunbar was in 2022 de beste in zowel de Settimana Internazionale Coppi e Bartali als de Ronde van Hongarije.