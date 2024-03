zondag 3 maart 2024 om 11:49

Bijrol voor Visma | Lease a Bike in Strade Bianche: “Simpelweg niet goed genoeg”

In het Vlaamse Openingsweekend stond er geen maat op Visma | Lease a Bike, maar de Nederlandse ploeg speelde in Strade Bianche slechts een rol in de marge. De sterrenformatie kon geen vuist maken tegen een indrukwekkende Tadej Pogacar en moest het uiteindelijk doen met een verre ereplaats.

Christophe Laporte bleek de beste renner van Visma | Lease a Bike in Siena, maar de Europese kampioen kwam zelf ook niet verder dan een tiende stek, op meer dan vijf(!) minuten van winnaar Pogacar. “Dit is niet het resultaat waarvoor we op voorhand kwamen”, zoekt ploegleider Grischa Niermann op de website van zijn ploeg niet naar excuses. “We waren uiteindelijk simpelweg niet goed genoeg.”

“Zo eerlijk mogen én kunnen we wel zijn. Christophe heeft alsnog een hele knappe koers gereden. Hij nestelt zich nog net in de top tien, tussen een hoop goede klimmers. De omstandigheden maakten het zeker niet eenvoudiger, maar Strade Bianche is ieder jaar zwaar. Ook dat wisten we vooraf. Het is overduidelijk dat de beste er met de hoofdprijs vandoor is gegaan.”

De twee andere kopmannen van Visma | Lease a Bike, Valter en Kuss, wisten zich dus ook niet te onderscheiden in de Italiaanse klassieker over onverharde wegen. Valter – die de voorbije jaren nog naar een top 5-notering reed – eindigde dit keer slechts als negentiende. Kuss liet zich onderweg nog wel even zien, maar de Amerikaan gaf er daarna zelfs de brui aan.