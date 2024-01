dinsdag 30 januari 2024 om 16:46

Bijna-val nekt Dylan Groenewegen in AlUla Tour: “Ik verloor zo veel posities”

Net niet: dat was de conclusie in het kamp van Jayco AlUla na de eerste etappe van de AlUla Tour. Dylan Groenewegen kwam in de laatste meters nog wel opzetten, maar moest in de sprint nipt zijn meerdere erkennen in zijn landgenoot Casper van Uden.

Groenewegen begon een dikke week geleden met een overwinning aan zijn wielerseizoen, maar kon zijn zege in de Clàssica Comunitat Valenciana nog geen vervolg geven in de AlUla Tour, al scheelde het niet veel. “De ploeg deed het vandaag goed, maar ik kwam zelf bijna ten val op 1,2 kilometer van de finish”, blikt de 30-jarige Nederlandse sprinttopper op de website van Jayco AlUla terug op een hectische finale.

“Hierdoor schoot ik uit mijn pedaal en zo verloor ik veel posities. Ik zat daardoor iets te ver voor het aansnijden van de U-bocht. Daarna zat ik weer te ver voor de laatste linkerbocht. Ik wist nog wel wat op te schuiven en mijn sprint in te zitten en uiteindelijk kom ik dus als tweede over de streep. Dat is niet goed genoeg. Ik hoop dat het de volgende keer niet zo zal verlopen. Met mijn snelheid zit het wel goed en dus kijk ik uit naar de volgende sprintkans.”

Ploegleider Tristan Hoffman: “Hij kwam nog als een raket”

“Ik denk dat Dylan vandaag wel de snelste was, maar hij is uiteindelijk niet de winnaar”, vat oud-renner Tristan Hoffman, een van de ploegleiders bij Jayco AlUla, het samen. “Hij zat in de laatste honderd meter nog vast, maar op het moment dat hij de ruimte krijgt om te sprinten… Hij kwam als een raket, maar de finish kwam net iets te vroeg.”

Groenewegen is uit op sportieve revanche, maar de vraag is of hij morgen al een nieuwe kans krijgt. “In de finale volgt er namelijk een beklimming van vier kilometer, gevolgd door een iets vlakkere laatste kilometer. Het zal allemaal afhangen van de wind en de koerssituatie. Misschien voelt Dylan zich morgen goed en is er een mogelijkheid, maar ik verwacht morgen een meer open koers”, blikt Hoffman vooruit.