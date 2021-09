Bijna raak: Mathieu van der Poel gooit bidon bijna in container op WK

Meer dan een achtste plaats zat er op het WK wielrennen niet in voor Mathieu van der Poel, maar na afloop viel vooral een andere actie van de Nederlandse kopman op. Hij gooide een bidon weg en die belandde bijna in een container die meters verderop stond.

Het incident gebeurde op een kleine 70 kilometer van de finish. Van der Poel reed achterin het peloton en nam een laatste slok uit zijn bidon. Die fles gooide hij vervolgens ver weg richting een grasveld, omdat ook daar het publiek rijen dik stond. Op dat grasveld stonden enkele afvalcontainers open en de bidon van Van der Poel miste die container op een haar. De vraag is nu dan ook: deed hij het met opzet of was het puur geluk?

Uiteindelijk werd Mathieu van der Poel achtste op het WK wielrennen in Vlaanderen. Daarmee was hij niet de beste Nederlander, dat was Dylan van Baarle met een zilveren medaille.

Bekijk hieronder de beelden van de worp van Van der Poel.