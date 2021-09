Bijna 90 procent van tv-kijkend Vlaanderen zag Alaphilippe WK winnen

Het WK wielrennen heeft voor hoge kijkcijfers gezorgd in Vlaanderen. Zondag keken gemiddeld 957.564 Vlamingen naar de wegwedstrijd van de elite mannen. Op het piekmoment, zo rond de finish van Julian Alaphilippe, had bijna 90 procent van alle kijkers de tv afgestemd op Sporza op Eén.

Dat piekmoment was om 16.37 uur en toen schakelden 1.337.809 kijkers in. Dat was goed voor een marktaandeel van bijna 90 procent, meldt de VRT. De Vlaamse publieke omroep geeft aan dat het net geen record is voor een WK-uitzending. In 2015 waren er gemiddeld 1,1 miljoen kijkers naar het WK in Richmond, al was dat een avonduitzending vanwege het tijdverschil.

De VRT heeft ook de kijkcijfers voor het WK voor vrouwen (zaterdag) en beloften (vrijdag) bekendgemaakt. Naar de vrouwenwedstrijd keken gemiddeld 372 duizend Vlamingen, met op het piekmoment 623 duizend mensen. De beloftenkoers scoorde gemiddeld beter met 430 duizend kijkers en op de piek 680 duizend kijkers.

“Wanneer we de volledige week van het WK in Vlaanderen op televisie bekijken, dan hebben we met de VRT op zeven dagen ruim 33 uur uitgezonden. In totaal hebben we daarmee 2.411.491 Vlaamse kijkers bereikt. Dat is net geen 40 procent van de Vlaamse bevolking van vier jaar en ouder”, aldus de VRT tegen Het Nieuwsblad.

Kijkcijfers in Nederland

In Nederland zond de NOS zaterdag en zondag het WK wielrennen live uit op NPO1. Gemiddeld keken 358 duizend mensen naar de wegwedstrijd voor vrouwen, goed voor een marktaandeel van 30 procent. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

Zondag lagen de gemiddelde kijkcijfers met 338 duizend iets lager bij de mannen. Het marktaandeel was die middag 15,5 procent. Daarbij moet opgemerkt worden dat het WK bij de mannen concurrentie had van de goed bekeken Formule 1-race in Rusland, die gemiddeld bijna 1,2 miljoen kijkers trok tussen 14.00 en 16.00 uur.