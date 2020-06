Bietenseizoen baart Parijs-Roubaix zorgen vrijdag 5 juni 2020 om 11:15

Het bietenseizoen valt gelijk samen met… Parijs-Roubaix. En dat baart Les Amis de Paris-Roubaix – een groep vrijwilligers die ervoor zorgen dat de kasseistroken goed onderhouden blijven – zorgen.

“We maken ons zorgen over het bietenseizoen omdat dat dus samenvalt met Parijs-Roubaix”, laat François Doulcier, voorzitter van Les Amis de Paris-Roubaix, weten in gesprek met Het Nieuwsblad. “Er zullen in de dagen voorafgaand aan Parijs-Roubaix dus veel landbouwvoertuigen op die wegen rijden.”

Worden de kasseistroken in Parijs-Roubaix dan extra modderig eind oktober? Als het aan Doulcier ligt niet. Hij heeft aan alle gemeentes gevraagd om tijdig de wegen van aarde en modder te ontdoen. Dat in combinatie met een veger, die een maand voor de Hel van het Noorden ervoor zorgt dat het gras uit de kasseistroken wordt gehaald, moet ervoor zorgen dat alle wegen er spic en span bij liggen.

Gaten opvullen

Nu Parijs-Roubaix is verschoven, is er ook nog wat extra tijd om wat gaten in de weg op te vullen “We gaan nog wat gaten opvullen in de stroken van Auchy-lez-Orchies, Tiloy en Sars-et-Rosières, maar dat neemt niet al te veel tijd in beslag”, aldus Doulcier. “Ook Pont Gibus in Wallers, de strook naast de autostrade, is aan een herinrichting toe, maar dat is te veel werk om tijdig klaar te raken voor de eerstvolgende editie. Die werken staan voor 2021 gepland.”

