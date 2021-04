Bevin na derde plaats: “Ik liet me wat wegdrukken”

Patrick Bevin legde in de eerste etappe van de Ronde van Romandië beslag op de derde plaats. In de sprint met een uitgedund peloton moest hij alleen Peter Sagan en Sonny Colbrelli voor zich dulden.

“In de laatste twintig kilometer veranderden de plannen en had ik zowel Reto Hollenstein als Alex Dowsett ter beschikking om mij voor de sprint in positie te brengen”, blikte Bevin terug. “Jammer genoeg liet ik me in de laatste paar honderd meter wat wegdrukken en was ik veel snelheid kwijt toen de sprint eenmaal begon. Derde is een mooie uitslag met het sprintveld hier vandaag.”

Michael Woods, kopman van Israel Start-Up Nation in Romandië, kwam in het peloton over de streep.