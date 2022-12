Betsema ziet Alvarado naderen in Superprestige: “Wel een beetje ontgoocheld”

Denise Betsema gaat ook na de cross in Heusden-Zolder aan de leiding in de Superprestige, maar ziet haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado wel naderen tot op één puntje. Betsema kwam ‘slechts’ als vijfde over de streep en leverde zo kostbare punten in.

Van mindere benen was geen sprake, gaf Betsema na afloop aan in het flashinterview. “Ik voelde me vandaag eigenlijk erg goed, maar maakte jammer genoeg een foutje op het klimmetje in het bos. Ik verloor zo de aansluiting en kreeg het niet meer gedicht. De andere meiden reden ook niet meer mee, en dat snap ik ook wel. Ik ga namelijk aan de leiding in de Superprestige. Ik moet het dus zelf opknappen.”

“Diegem moet me nog wat beter liggen”

De veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal streed in de finale nog voor de derde plek, maar moest uiteindelijk haar meerdere erkennen in Lucinda Brand en de Italiaanse Silvia Persico. Betsema doet zo wel slechte zaken in de Superprestige: ze voelt nu echt de hete adem van Alvarado in haar nek. Het verschil tussen beide vrouwen is, met nog drie manches te gaan, slechts één punt: 68 om 67.

“Ik ben wel een beetje ontgoocheld, maar een troostprijs is dat ik nog net aan de leiding sta. Morgen is er weer een wedstrijd (in Diegem, red.) en die moet me nog wat beter liggen. Dit is vooral een mooi leerproces. Op naar de volgende cross!”