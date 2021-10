Betsema na winst in Zonhoven: “Dit is een van de mooiere crossen”

Denise Betsema was erg blij met haar tweede zege van dit weekend. In Zonhoven wist ze de Wereldbekercross te winnen, nadat ze zaterdag al won in de Superprestige van Ruddervoorde. “De meeste mensen zeggen dat het er makkelijk uitziet, maar ik voelde de vermoeidheid van gisteren in de bennen”, lacht ze.

“Het is een lastig parcours om te herstellen, want ook de rechte stroken zijn echt technisch. Ik heb dus diep moeten gaan. Maar het is super mooi om hier de overwinning te pakken. Dat was mijn doel voor vandaag”, vertelt de kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal, die wereldkampioene Lucinda Brand en Europees kampioene Ceylin del Carmen Alvarado voorbleef.

“Het is altijd een doel om te winnen, dat is elke wedstrijd zo. Maar dit is wel een van de mooiere crossen. Het is super mooi om hier een overwinning te pakken. Hier ben ik echt heel blij mee”, aldus Betsema, die ook de nieuwe leidster is in de Wereldbeker. “Dat is super mooi. Die trui heb ik nooit eerder gehad, dus daar ga ik erg van genieten. Ik ga hem proberen vast te houden. De vorm is goed, dus op naar het EK.”