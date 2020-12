Betsema kan leven met derde plek in Namen: “Lekke band speelde beetje mee”

Denise Betsema mocht na de Wereldbeker-manche van Namen weer het podium op. Ze werd derde, achter Lucinda Brand en Clara Honsinger. Voor de kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal is het al haar negende podiumplaats op rij. De laatste keer dat Betsema niet bij de beste drie eindigde, was op het EK van begin november.

Betsema schoot uit de startblokken. “Ik had een heel goede start en gelukkig kon ik vanaf de eerste rij komen door mijn UCI-ranking. Toen kwam ik heel snel als eerste te rijden, maar dan blaas je je ook wat sneller op”, blikt de renster van Texel terug.

Lucinda Brand kwam al snel langszij, waarna Betsema moest achtervolgen. “Ik sloot nog wel even aan bij Lucinda, maar daarna reed ik lek. Dat was wel balen”, zegt Betsema, die in de tweede helft van de cross ook de verrassende Honsinger moest laten gaan. “Ik merkte dat zij bergop een stuk sterker was. En ik had toen ook krachten verspeeld met die lekke tube, dus dat speelt dan ook een beetje mee.”

Dat Betsema in vorm is, mag wel gezegd worden. Eind januari wil ze ook in topvorm zijn op het WK in Oostende. “Dat is een piekmoment in het seizoen, en we doen er alles aan om dan op mijn best te zijn. Daar doen we alles voor”, verzekert ze.