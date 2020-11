Betsema blij met tweede plaats in Merksplas, Alvarado wijt valpartijen aan vermoeidheid

Wie bij het ingaan van de slotronde van de Superprestige in Merksplas had gezegd dat Ceylin del Carmen Alvarado derde zou worden en Denise Betsema tweede, had veel geld kunnen verdienen. Twee valpartijen van de wereldkampioene zorgden ervoor dat ze de koppositie kwijtraakte en ook Betsema nog langszij zag komen.

Denise Betsema

“Ik ben heel blij met mijn tweede plaats, gezien mijn slechte start”, zegt Betsema. “Ik had na de eerste rondes niet verwacht om zo dicht bij de overwinning te komen. In de eerste rondes ging de zandbak vlot, maar de laatste ronde wat minder. Maar de tweede plaats is ook mooi.”

De veldrijdster van Texel kwam moeizaam op gang in Merksplas. “Ik start op de derde startrij en zoals hier, met een smalle strook is het lastig om naar voren te komen. De start is ook niet mijn sterkste punt, dus daar moet nog aan gewerkt worden. Maar nu heb ik meer punten, en dat betekent ook dat ik meer naar voren mag starten. Ik ben erg blij met mijn vorm”, aldus Betsema.

Ceylin del Carmen Alvarado

“De vermoeidheid speelde wel een rol”, blikt Alvarado terug op haar crashes in de slotronde. “Het was op sommige plekken nat en glad en daardoor viel ik twee keer. Dat heeft het verschil gemaakt tussen winst en verlies. Ik denk dat het vooral vanwege de vermoeidheid kwam. We reden zes rondes vol gas en daardoor ging het mis.”