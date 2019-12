‘Beslissing in zaak-Amador valt pas in januari’ zondag 29 december 2019 om 11:13

Koerst Andrey Amador volgend jaar nu voor Team Ineos of blijft hij in dienst van Movistar? De Costa Ricaan is al enige tijd de hoofdrolspeler in een heuse transfersoap. Het heeft er alle schijn dat er pas volgend jaar duidelijkheid kan worden gegeven over de zaak.

De internationale wielerunie UCI was aan zet in de slepende zaak. Nog voor de jaarwisseling zou de bond een beslissing nemen, maar volgens Marca is geen van beide ploegen geïnformeerd. Omdat de UCI een winterreces houdt tot en met 7 januari lijkt het er sterk op dat er pas volgend jaar duidelijk zal komen.

Movistar maakte in juli bekend dat de 33-jarige Amador had bijgetekend bij de Spaanse WorldTour-formatie, maar eind september kwam naar buiten dat de Costa Ricaan een streep had gezet door het akkoord en naar Team Ineos zou vertrekken.