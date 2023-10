vrijdag 20 oktober 2023 om 12:42

Ancien José Joaquin Rojas (38) hangt fiets aan de haak

José Joaquin Rojas stopt met wielrennen. De 38-jarige Spanjaard gaf een tijdje geleden aan dat hij nog aan het twijfelen was, maar nu is het zeker. Rojas heeft er een lange carrière opzitten, hij werd namelijk al prof in 2005.

“Ik weet niet wat ik ga doen. Ik zal er deze week over nadenken, om dan de knoop door te hakken”, vertelde Rojas begin oktober aan El Farolillo Rojo. “Dit is het einde van een tijdperk”, laat Movistar nu weten op sociale media. “Rojas zal aan het einde van het jaar zijn fiets aan de haak hangen na een carrière van bijna twee decennia. 17 jaar, bijna allemaal met Movistar. Hij was een fantastische metgezel. Iemand die anderen altijd hielp en zijn ervaring doorgaf wanneer dat nodig was.”

Rojas begon zijn carrière in 2006 bij Liberty Seguros-Würth, maar stapte na één seizoen al over naar Caisse d’Epargne, de voorloper van het huidige Movistar. De sterke sprinter reed in de eerste jaren nog voornamelijk voor zichzelf, maar besloot zich later om te turnen tot meesterknecht, wegkapitein en cultuurbewaker van de ploeg. Rojas werd onder meer tweemaal Spaans kampioen.

De Spanjaard reed maar liefst zeventien seizoenen onder de vleugels van teammanager Eusebio Unzué, maar aan deze samenwerking komt nu dus een eind. Zijn ploeg- en generatiegenoot Imanol Erviti (39) heeft ook al besloten om zijn fiets aan de wilgen te hangen.