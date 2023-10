woensdag 11 oktober 2023 om 12:38

José Joaquin Rojas (38) twijfelt over voortzetten wielercarrière

De 107e editie van Gran Piemonte was wellicht de laatste koers van José Joaquin Rojas. De inmiddels 38-jarige coureur zal volgend jaar niet meer uitkomen voor Movistar en weet nog niet wat hij gaat doen richting 2024.

Rojas twijfelt met andere woorden over het voortzetten van zijn wielerloopbaan. “Ik weet niet wat ik ga doen. Ik zal er deze week over nadenken, om dan de knoop door te hakken”, laat de ervaren coureur weten aan de Spaanse wielerwebsite El Farolillo Rojo.

Rojas begon zijn carrière in 2006 bij Liberty Seguros-Würth, maar stapte na één seizoen al over naar Caisse d’Epargne, de voorloper van het huidige Movistar. De sterke sprinter reed in de eerste jaren nog voornamelijk voor zichzelf, maar besloot zich later om te turnen tot meesterknecht, wegkapitein en cultuurbewaker van de ploeg.

De Spanjaard reed maar liefst zeventien seizoenen onder de vleugels van teammanager Eusebio Unzué, maar aan deze samenwerking komt nu dus een eind. Zijn ploeg- en generatiegenoot Imanol Erviti (39) heeft inmiddels al besloten om zijn fiets aan de wilgen te hangen, maar Rojas is nog in dubio.