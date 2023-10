maandag 9 oktober 2023 om 13:42

Imanol Erviti (39) neemt na bijna twee decennia afscheid van het profpeloton

Imanol Erviti heeft met de Ronde van Lombardije zijn laatste wedstrijd als prof gereden. De 39-jarige renner van Movistar hangt na een carrière van negentien jaar lang zijn fiets aan de haak. Dat laat hij weten op Instagram.

“Na negentien onvergetelijke jaren bij de structuur van Movistar, is het tijd om afscheid te nemen”, begint Erviti het bericht. “Het leven bestaat, net als carrières, uit fasen. Ze zeggen dat wanneer de ene fase eindigt, er nieuwe kansen ontstaan. Nu is het tijd om even op adem te komen, een beetje na te denken en er vervolgens weer voor te gaan.”

Erviti werd in 2005 prof bij Illes Balears – Caisse d’Epargne, een voorloper van het huidige Movistar. Hij bleef de ploeg van Eusebio Unzué zijn hele loopbaan trouw. Tijdens die carrière was hij vooral belangrijk als helper, maar hij wist ook zelf drie keer te winnen. Zowel in 2008 als 2010 boekte hij een ritzege in de Vuelta a España, in 2011 schreef hij de Vuelta Ciclista a La Rioja op zijn naam.

Spaanse kasseienvreter

Daarnaast stond Erviti zijn mannetje in de kasseiklassiekers. Wat dat betreft, beleefde hij zijn hoogtepunt in 2016. De Spanjaard eindigde toen als zesde in de Ronde van Vlaanderen en werd negende in Parijs-Roubaix.