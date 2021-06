Bert Van Lerberghe jaar langer bij Deceuninck-Quick-Step

Goed nieuws voor Bert Van Lerberghe: de geboren Kortrijker zal langer in het tenue van Deceuninck-Quick-Step blijven koersen. Hij zal in ieder geval tot eind 2022 in de kleuren van de ploeg van Patrick Lefevere te zien zijn. Dit meldt Het Nieuwsblad.

De 28-jarige Van Lerberghe koerste in het verleden onder meer voor Sport Vlaanderen-Baloise (2015-2017) en Cofidis (2018-2019). In 2020 stapte hij over naar de Belgische WorldTour-formatie. Dit jaar is de West-Vlaming onderdeel van de lead-out van Mark Cavendish. Zelf eindigde Van Lerberghe dit seizoen als negende in Kuurne-Brussel-Kuurne.