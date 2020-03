Bert Van Lerberghe breekt sleutelbeen na val in Le Samyn dinsdag 3 maart 2020 om 20:41

Pech voor Bert Van Lerberghe: de renner van Deceuninck-Quick-Step heeft zijn linkersleutelbeen gebroken bij een valpartij in Le Samyn. De 27-jarige coureur zal morgen worden geopereerd in het ziekenhuis van Roeselare, zo laat zijn werkgever weten in een perscommuniqué.

Van Lerberghe kwam samen met zijn landgenoot Lawrence Naesen ten val en greep meteen naar zijn sleutelbeen. In het dichtstbijzijnde ziekenhuis constateerden de artsen een breuk van het bot, waardoor de knecht en sprintaantrekker de komende weken niet zal kunnen koersen.

Gisteren werd al bekend dat een ploeggenoot van Van Lerberghe, Mikkel Frølich Honoré, enkele breukjes in de ruggenwervel heeft opgelopen. “We waren net de druk aan het opvoeren in het peloton, waardoor er een kleine waaier ontstond. Van Lerberghe reed in de lijn, maar net op dat moment raakte een renner van de weg.”

“De bewuste coureur nam Bert mee, waardoor hij ten val kwam in een greppel en een blessure opliep. Dat is erg jammer, aangezien Bert over een goed vormpeil beschikte en het een renner is die we goed konden gebruiken in de klassiekers”, zo vertelt ploegleider Rik Van Slycke na afloop van de Waalse eendagskoers.