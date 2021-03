Bernal na mindere dag in Tirreno-Adriatico: “Tevreden over de conditie”

Egan Bernal begon als een van de topfavorieten aan Tirreno-Adriatico, maar de Colombiaan lijkt na vier etappes al uitgeschakeld voor de eindzege. In de bergrit naar Prati di Tivo bleek de renner van INEOS Grenadiers niet sterk genoeg om de betere klimmers te volgen, maar Bernal was na afloop toch tevreden.

Aan vertrouwen geen gebrek bij INEOS Grenadiers, zo vlak voor de slotklim naar Prati di Tivo. De Britse sterrenformatie besloot de koers in handen te nemen op de flanken van de beklimming. Salvatore Puccio en Filippo Ganna wisten het peloton flink uit te dunnen, maar op het moment suprême bleken de kopmannen niet sterk genoeg om het af te maken.

Bernal en Geraint Thomas probeerden het nog wel op de slotklim, maar verloren aan de streep ongeveer een minuut op ritwinnaar en nieuwe leider Tadej Pogačar. Een gevoelige tik voor de mannen van Dave Brailsford, zou je denken, maar Bernal en Thomas waren na afloop wel tevreden over de etappe. “We liggen op schema”, is de gezamenlijke conclusie.

Alles in het teken van de Giro d’Italia

Bernal: “Het was echt een superzware dag. Ik probeerde nog een paar keer aan te vallen en dat geeft me motivatie voor de komende wedstrijden. Ik ben tevreden over mijn vormpeil en ik heb goed getraind richting de Giro d’Italia. Dat zal me een boost geven. Het plan is om de conditie beetje bij beetje op te krikken richting de Giro.”

Bernal zal na Tirreno-Adriatico weer terugvliegen naar zijn thuisland Colombia, om daar in ideale omstandigheden te trainen met het oog op de Ronde van Italië. “Ik maak me geen zorgen en ik geloof in mijn coach en onze werkwijze.” De Colombiaan wist eerder dit jaar al podiumplekken te versieren in de Tour de La Provence, Trofeo Laigueglia en Strade Bianche.