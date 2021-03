Geraint Thomas: “Ik lig op schema voor juli”

Het gaat weer crescendo bij Geraint Thomas. De Tourwinnaar van 2018 moest weliswaar tijd toegeven op Prati di Tivo, maar bij de Welshmen overheerst het optimisme na de vierde etappe van Tirreno-Adriatico. “Ik ben blij met waar ik sta.”

“Het gaat beter dan ik had verwacht”, zegt de renner van INEOS Grenadiers tegen Cycling Weekly. “In januari reed ik zonder al te veel intensiteit rond op Gran Canaria om uren te maken. Ik merk dat ik de laatste maand al flink verbeterd ben. Het is mooi om gewoon mee te doen en te koersen.”

Thomas kon zelfs etappewinnaar Tadej Pogacar nog even volgen toen die versnelde. “Ik dacht dat Egan Bernal beter was vandaag. Ik wilde niet de kop pakken, dus ik dacht ik maar beter aan kon vallen om Van Aert of iemand anders in de defensie te dwingen. Jammer genoeg had Egan niet de beste benen vandaag.” Bernal en Thomas eindigden op 58 seconden van ritwinnaar Pogacar op plek elf en twaalf.

“Zelf ben ik blij met waar ik sta. Ik lig op schema voor juli. Mooie bonus was dat ik op tijd was voor de tweede helft van de rugbywedstrijd van Wales tegen Italië”, sluit Thomas af met een kwinkslag.