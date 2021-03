Bernal en Thomas namens INEOS Grenadiers in Tirreno-Adriatico

Egan Bernal en Geraint Thomas gaan de krachten bundelen in Tirreno-Adriatico. De Colombiaan en de Brit staan namens INEOS Grenadiers aan de start in de Italiaanse rittenkoers. Zij krijgen onder meer Pavel Sivakov en Michal Kwiatkowski mee.

Afgelopen zaterdag liet Bernal nog zijn topvorm zien in Strade Bianche, waar hij de finale kleurde en uiteindelijk derde werd. Eerder dit seizoen behaalde hij ook ereplaatsen in Trofeo Laigueglia (tweede) en de Tour de La Provence (derde in het eindklassement). Voor Geraint Thomas wordt Tirreno-Adriatico zijn eerste koers sinds de Tour du Var eind februari, waarin hij 26ste werd.

De selectie van INEOS Grenadiers voor Tirreno-Adriatico wordt gecompleteerd door hardrijders Jonathan Castroviejo, Filippo Ganna en Salvatore Puccio. Voor de wereldkampioen tijdrijden zal de focus extra liggen op de afsluitende tijdrit in San Benedetto del Tronto.

Selectie INEOS Grenadiers voor Tirreno-Adriatico 2021 (10-16 maart)

Egan Bernal

Jonathan Castroviejo

Filippo Ganna

Michal Kwiatkowski

Salvatore Puccio

Pavel Sivakov

Geraint Thomas