Benoot voorlopig vijfde in klassement Parijs-Nice: “Podium wordt lastig”

Een prima Tiesj Benoot in de koninginnenrit van Parijs-Nice. Hij kwam in de rit naar Valdeblore La Colmiane als zesde over de meet, op slechts tien seconden van etappewinnaar Primož Roglič. Daarnaast schoof hij op naar de vijfde plaats in het klassement. “Dit positieve gevoel nemen we mee naar de volgende wedstrijden.”

Onder de vod van de laatste kilometer probeerde Benoot het nog even, maar op het geweld van Primož Roglič had de Belg geen antwoord. “Ik wou wel iets proberen, maar het zat er niet echt in”, erkent Benoot eerlijk in gesprek met Sporza. “Ik heb een beetje last van mijn onderrug, maar ik ben blij dat ik dicht bij de favorieten eindig.”

Tiesj Benoot staat op een voorlopige vijfde plaats op 1m34 van de oppermachtige Sloveen van Jumbo-Visma. “Roglič steekt erbovenuit, simpel.” Maar zou de Team DSM-renner nog naar het podium kunnen rijden? Het verschil met de huidige nummer drie, Alexander Vlasov is 23 seconden. “Ik ga straks het parcours voor morgen eens bekijken, maar ik denk dat het moeilijk wordt.”

Op het digitale huis van zijn werkgever ging Benoot nog iets langer in op de etappe. “Voor de slotklim was een smalle weg. Daar zat ik perfect gepositioneerd met dank aan de jongens, daardoor heb ik veel energie kunnen sparen. Op de slotklim reed Jumbo-Visma een heel hoog tempo. Na de aanvallen had ik moeite om mijn ritme te vinden, ik ben gewoon vol naar de streep gereden. Vijfde plaats van de klassementsrenners is niet slecht. Dit positieve gevoel nemen we mee naar de volgende wedstrijden.”