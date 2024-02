donderdag 15 februari 2024 om 13:44

Benoot loopt kneuzing op bij val in Volta ao Algarve: “Maar niks om zorgen over te maken”

Tiesj Benoot kende een niet al te best begin van de Volta ao Algarve. De Belg van Visma | Lease a Bike kwam in de openingsetappe naar Lagos namelijk ten val. Gelukkig voor Benoot is de schade niet al te groot.

De 29-jarige Benoot bleef na zijn valpartij enkele minuten op het asfalt zitten, maar kon wel weer zijn weg vervolgens en wist uiteindelijk ook gewoon de finish te bereiken. De allrounder is met een kneuzing aan het heiligbeen niet helemaal ongeschonden uit de strijd gekomen, maar Benoot heeft verder geen last van serieuze blessures.

“Er zijn geen schaafwonden te zien, maar het is puur het contact met de kasseien dat voor impact gezorgd heeft”, liet hij voor de start van de tweede etappe weten aan Het Laatste Nieuws. “Het doet wel wat pijn, maar niks om zorgen over te maken. Ik verwacht dat Soudal Quick-Step de koers hard gaat maken voor Remco (Evenepoel, red.). Wout (Van Aert, red.) zal zich eens willen testen vandaag, misschien krijgen we een duel.”

Het is voor Benoot overigens een tweede (kleine) tegenvaller in korte tijd, aangezien hij in aanloop naar het seizoen al te maken kreeg met een coronabesmetting. De Belg was een week flink ziek, miste de nodige trainingen en moest om die reden dan ook later aan zijn seizoen beginnen dan oorspronkelijk gepland.