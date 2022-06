Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck verlengen bij Jumbo-Visma

Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot komen ook de komende jaren uit voor Jumbo-Visma. Van Hooydonck (26) verlengde zijn aflopende contract met twee jaar en ook Benoot (28) plakt twee extra seizoenen vast aan zijn nog één jaar doorlopende verbintenis met de Nederlandse formatie. Beide Vlamingen staan vrijdag aan de start van de Tour de France.

“We waren er in het begin van het jaar al uit. Daar was ik heel blij mee. Het gaf me heel veel vertrouwen om het voorjaar in te gaan”, reageert Van Hooydonck. “Ik mag twee jaar langer uitkomen voor de beste ploeg ter wereld. Ik geloof in wat we doen en in de kopmannen die we hebben. Er zit veel wetenschap achter onze werkwijze. Voor mijn gevoel word ik op dezelfde manier behandeld als de kopmannen. Dat is niet overal het geval. In deze ploeg kan ik de beste versie van mezelf worden.”

Het contract van Benoot is na krap een half jaar al opengebroken en loopt nu tot eind 2025. “Als de eerste maanden niet zo goed waren bevallen, had ik nu niet verlengd”, aldus Benoot, die in het voorjaar podiumplaatsen behaalde in Dwars door Vlaanderen en de Amstel Gold Race. “De overgang naar deze ploeg was laat, midden december, maar is wel heel vlot verlopen. Vanaf het eerste moment is alles heel goed gegaan en daarom ben ik ook zeer blij dat ik me langer aan de ploeg kan verbinden. Dit is het beste team dat ik me kan wensen.”

Prominente rol

Sportief manager Merijn Zeeman voorziet de komende jaren een prominente rol voor beide Belgen. “Nathan is een zeer gewaardeerde en sterke teamplayer. Hij behoort tot de kern van onze ploeg”, aldus de sportief directeur van Team Jumbo-Visma. Tiesj is een enorme versterking gebleken die onze kopmannen tot diep in de finale bijstaat. Bovendien heeft hij aangetoond ook zelf mooie resultaten te kunnen behalen. We zijn enorm blij en trots dat deze renners de komende jaren onderdeel blijven van ons team.”