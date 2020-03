Benoot en Teuns tevreden met podiumplaats in opener Parijs-Nice zondag 8 maart 2020 om 16:26

Tiesj Benoot kwam nipt tekort om de eerste etappe van Parijs-Nice te winnen. Na een duo-aanval met Julian Alaphilippe kreeg de Sunweb-coureur in de laatste kilometers gezelschap van Dylan Teuns en Maximilian Schachmann. Benoot speelde op de verrassing met een late demarrage, maar deze aanval had net niet het gewenste effect.

Al op dertig kilometer muisde Benoot er samen met Alaphilippe vanonder. “Ik dacht aan het nemen van seconden bij de tussensprint, maar na de afdaling hadden we twintig seconden op de groep daarachter. We wilden als team druk blijven zetten en we besloten om door te rijden”, zegt Benoot in een reactie op de website van Team Sunweb. “In de finale besloot ik ervoor te gaan. Helaas verloor ik het momentum doordat ik de laatste bocht niet helemaal goed inschatte, waardoor ik derde werd.”

Benoot is al met al tevreden over het verloop van de etappe. “We hadden vijf man in de eerste waaier, dat belooft wat voor de rest van de week. We bekijken het klassement dag per dag. De eerste dag was in ieder geval goed, we zullen ervoor blijven gaan.”

Teuns: “Vergeten dat er tegenwind stond”

Teuns reed in de ultieme finale met de latere winnaar naar Teuns en Alaphilippe toe. “Toen het op de kant ging, zat ik in de derde groep”, blikt hij op de socialmediakanalen van Bahrain McLaren terug op de pittige etappe. “Gelukkig hebben we die scheve situatie kunnen rechtzetten. Op de laatste klim kon ik de sprong naar voren maken. Ik vergat dat er in de sprint tegenwind stond, waardoor ik te vroeg aan ging en Schachmann er nog overheen kon komen. Maar ik ben blij met de tweede plaats.”