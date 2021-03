Benoot, Bol en Hindley met Team DSM naar Parijs-Nice

Tiesj Benoot wordt door Team DSM uitgespeeld in Parijs-Nice. De Belgische kopman werd vorig jaar tweede in het eindklassement van de Franse koers en wil dit jaar weer scoren. Hij krijgt Jai Hindley en Søren Kragh Andersen met zich mee. Daarnaast wil Team DSM met Cees Bol scoren in de sprintetappes.

“We gaan naar Parijs-Nice met een goed team voor het klassement en voor successen in de sprintetappes”, vertelt ploegleider Marc Reef. “Na zijn extreem sterke prestatie van vorig jaar, willen we met Tiesj hetzelfde proces ingaan. We bekijken elke dag welke stappen we moeten zetten in zijn ontwikkeling als klassementsrenner. We moeten attent rijden in de eerste drie etappes, omdat de wind de wedstrijd kan openbreken.”

Reef weet dat de beslissing zal vallen in de laatste vier etappes. “Eerst een individuele tijdrit en daarna drie zware dagen rondom Nice die het eindklassement zullen bepalen. Daar hebben we een heel gevarieerde ploeg voor, met Søren Kragh Andersen en Jai Hindley die uit de voeten kunnen in de heuvels en de bergen”, zegt hij.

“Casper Pedersen, Nils Eekhoff en Jasha Sütterlin zorgen voor veel kracht op het vlakke. Natuurlijk wordt Cees Bol onze man voor in de sprints. We zullen een sterke lead-out om hem een bouwen zodat we op deze dagen er vol voor kunnen gaan”, geeft Reef aan.

Selectie Team DSM voor Parijs-Nice 2021 (7-14 maart)

Tiesj Benoot

Cees Bol

Nils Eekhoff

Jai Hindley

Søren Kragh Andersen

Casper Pedersen

Jasha Sütterlin