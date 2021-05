Benoît Cosnefroy zegeviert in Tour du Finistère

Benoît Cosnefroy heeft in het Franse Quimper de Tour du Finistère op zijn naam geschreven. De renner van AG2R Citroën was in de Bretonse eendagskoers na een wedstrijd van 196 kilometer de sterkste renner in de sprint, nadat hij Sean De Bie met een minimaal verschil voorbleef. Rasmus Tiller (Uno-X) finishte als derde.

In een regenachtig Bretagne werd de wedstrijd gekleurd door een vlucht van vijf renners. De Fransman Louis Louvet (St Michel-Auber93, de Canadees Matteo Dal-Cin (Rally Cycling), de nog maar 18-jarige Belg Gil Gelders (Bingoal WB Development), zijn landgenoot Gianni Marchand (Tarteletto – Isorex) en de Fransman Samuel Leroux (Xelliss – Roubaix) reden een voorsprong van zeven minuten bij elkaar, maar zouden het niet tot het einde volhouden.

Op tien kilometer van het einde volgde net voor het ingaan van de slotronde een hergroepering. In de finale van de wedstrijd regende het aanvallen, maar geen van de renners slaagde erin om een sprint te voorkomen. Unox-renner Tiller ging solo als leider de slotkilometer in, maar werd op de slotklim ingelopen.

Een sprint moest de beslissing brengen. Cosnefroy ging de sprint van ver aan, maar De Bie naderde hem met rasse schreden. Aan de finish was het verschil tussen de twee klein, maar de fotofinish zou Cosnefroy als winnaar aanwijzen. De Fransman boekte daarmee zijn tiende profzege. Op de erelijst volgt hij Julien Simon op.