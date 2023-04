Benoît Cosnefroy voldoende hersteld voor deelname aan Luik-Bastenaken-Luik

Benoît Cosnefroy is opgenomen in de selectie van AG2R Citroën voor Luik-Bastenaken-Luik. De Franse heuvelspecialist moest de Waalse Pijl nog aan zich voorbij laten gaan vanwege ziekte, maar is zondag dus weer van de partij. Hij geldt als een van de outsiders voor de zege.

Cosnefroy had in de Amstel Gold Race, die hij als 21ste afsloot, last van verstopte bronchiën. Op de dag van de Waalse Pijl was hij al aan de beterende hand, maar nog niet klaar om te koersen. “Hij is herstellende, maar hij is te zwak om mee te kunnen doen in een veeleisende wedstrijd als de Waalse Pijl”, schreef zijn ploeg woensdag in een persbericht. Zondag is de 27-jarige renner er dus wel weer bij.

Dorian Godon, de winnaar van de Brabantse Pijl, ontbreekt dan weer in de selectie van AG2R Citroen. De Fransman startte woensdag ook al niet in de Waalse Pijl nadat hij in de Amstel Gold Race ten val was gekomen. Wel van de partij zondag: Ben O’Connor, Larry Warbasse, Aurélien Paret-Peintre, Alex Baudin, Clément Berthet en Mikaël Cherel.

